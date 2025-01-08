يواصل عمال الإنقاذ في منطقة التبت ذات المرتفعات العالية والطقس البارد في غرب الصين، اليوم الأربعاء، البحث عن المزيد من الناجين والضحايا، بعد يوم من وقوع زلزال قوي دمّر آلاف المنازل وأودى بحياة ما لا يقل عن 126 شخصا.

ويتم توصيل الخيام والأغطية والمواد الإغاثية الأخرى لتوفير المأوى لأولئك الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن أو غير آمنة. وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون الصفر خلال الليل في منطقة يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي 4200 متر.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ العدد المؤكد للضحايا 126 قتيلا، بينما أصيب 188 آخرون. ووقع الزلزال على بعد حوالي 75 كيلومترا من جبل إيفرست والحدود مع نيبال، حيث دفع السكان إلى الهروب من منازلهم في العاصمة كاتماندو.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، نقلا عن حكومة مدينة شيجاتسي إن أكثر من 3600 منزل انهار، وفقا لمسح أولي، كما تم نقل 30 ألفا من السكان إلى مناطق أكثر أمانا.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن وزارة إدارة الطوارئ نشرت 1850 من عمال الإنقاذ على الأرض، إلى جانب رجال الإطفاء والفرق المختصة الأخرى.

وتم تسجيل أكثر من 500 هزة ارتدادية عقب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدته بلغت 1ر7 درجة، بينما قدر المركز الصيني للزلازل شدته بـ 8ر6 درجة.