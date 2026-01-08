المراكز التكنولوجية في الشرقية تنجز 340 ألفا و803 طلبات خلال 2025

أكدت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، أنه على مدار عام 2025 استقبلت المراكز التكنولوجية 377 ألفا و221 طلبا خدميا متنوعا مقدما من المواطنين، حيث تم الانتهاء من 340 ألفا و,803 طلبات منها، بما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الاستجابة، ويجسد جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات حكومية حضارية تليق بالمواطن.

وأوضحت أميرة، أنه تم الانتهاء من 1883 طلبا خدميا من خلال المركز التكنولوجي المتنقل (سيارة الخدمات)، في إطار التوسع في تقديم الخدمة بالمناطق والقرى المختلفة، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات القروية بمركز الحسينية على منظومة القرى بقرى مبادرة "حياة كريمة"، بعد تفعيل المنظومة لاستقبال وإصدار جميع الطلبات المميكنة، مع تنظيم زيارات دورية للدعم الفني والإداري ومتابعة نسب الإنجاز وإعداد التقارير الدورية.

وأضافت المشرفة على المراكز التكنولوجية، أن المحافظة تقدم حاليا 162 خدمة متنوعة من خلال المراكز التكنولوجية في مجالات التنظيم والمباني، والإشغالات، والإسكان، والإيرادات، والمصاعد والطرق والأملاك، واتحاد الشاغلين.

وتضم محافظة الشرقية 128 مركزا تكنولوجيا، منها 20 مركزا رئيسيا ثابتا و107 مراكز تكنولوجية مصغرة داخل الوحدات القروية، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي متنقل، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين بسهولة وكفاءة عبر منظومة الشباك الواحد.