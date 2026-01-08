أعلن الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، عن ضبط مخالفات بالتعامل على الأراضي الواقعة بنطاق منطقة شمس الحكمة بالبناء المخالف دون الحصول على التراخيص المطلوبة من المدينة.

وأوضح رجب، أنه تم تحرير محاضر جنائية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحالات المخالفة التي تم رصدها، وجارٍ عرضها على جهات التحقيق المختصة.

وشدد نائب المحافظ، على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب الأراضي والمقاول المنفذ للمخالفة، وتوقع غرامات مالية والتحفظ على معدات سيارات ولوادر وأدوات البناء تم ضبطها؛ لفرض الانضباط بمنطقة شمس الحكمة، ولضمان عدم وجود مبانٍ مخالفة وإزالتها في المهد طبقا لتعليمات وزارة التنمية المحلية.

من جانبه، أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعليمات نائبه الدكتور إسلام رجب، بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة التي تم رصدها.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جارٍ عرض المخالفات المضبوطة على جهات التحقيق المختصة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحالات المخالفة التي تم رصدها وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أهالي منطقة رأس الحكمة بالاستجابة الفورية والسريعة للتعليمات الصادرة؛ تفاديا لتعرض المخالفين للمساءلة القانونية ومصادرة معدات البناء التي تتواجد في الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة والمناطق المجاورة.