هنأت أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب بدار الشروق، الكاتبة فيموني عكاشة بمناسبة فوز كتابها «الخواجاية» بجائزة ساويرس الثقافية (فرع السرديات).

وقالت أبو المجد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تشعر بسعادة لا توصف بحصول فيموني عكاشة على الجائزة عن كتابها الصادر عن دار الشروق، واصفة العمل بـ«المعجزة».

وأضافت أن وصفها للكتاب بالمعجزة يعود إلى كونه أول كتاب تكتبه فيموني عكاشة في حياتها، إلى جانب أسلوب السرد الذي يمزج بين رصانة اللغة الفصحى وسلاسة التعبير.

وتابعت أن الكاتبة اختارت أن تكتب عن والدتها، ربة المنزل الهولندية التي تزوجت من مصري وعاشت معه في المحلة، رغم أنها ليست شخصية عامة أو مشهورة، مشيرة إلى الصراحة الشديدة التي كُتب بها العمل.

وأوضحت أن الكتاب نجح في جعل كل من قرأه يحب «الخواجاية – جيردا»، ويتمنى لو أُتيحت له فرصة معرفة تلك السيدة.

وأرفقت أميرة أبو المجد منشورها بصورة تجمعها بالكاتبة فيموني عكاشة، التقطت بعد إعلان فوز الكتاب بجائزة ساويرس، وذلك في قاعة إيوارت بمقر الجامعة الأمريكية في التحرير.

واختتمت منشورها بتهنئة الكاتبة قائلة: «مبروك يا حبيبتي… Gerda must be looking down at you with pride».



