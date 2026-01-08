الجيش الباكستاني يؤكد عزمه حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها واستقرارها الداخلي

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني، فيلد مارشال عاصم منير، على عزم الجيش على "حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها واستقرارها الداخلي"، وذلك بحسب ما ورد في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الجيش (جناح الإعلام العسكري)، اليوم الخميس.

وجاء البيان، الذي نقله موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني، خلال زيارة رئيس الأركان إلى "حامية لاهور"، للاشراف على تدريب ميداني متخصص لعرض أحدث التقنيات. وحصل منير على إحاطة شاملة بشأن "جاهزية التشكيل العملياتية ومعايير التدريب والمبادرات الرئيسية لتعزيز الكفاءة القتالية".

وأكد الجناح الإعلامي للجيش على "الابتكار والقدرة على التكيف لمواكبة ديناميكية ساحة المعركة المستقبلية"، مشددا على "تعزيز ثقافة التميز والانضباط والخدمة الوطنية المتفانية".

وكان الجيش الباكستاني أفاد أمس الأول الثلاثاء، بأن البلاد شهدت أحد أكثر الأعوام دموية، حيث سجلت أكثر من خمسة آلاف هجوم إرهابي، من بينها 27 تفجيرا انتحاريا.

ووفقا لإدارة العلاقات العامة بين الأجهزة، فقد وقع 5397 حادثا إرهابيا في باكستان في العام الماضي، وتم تسجيل 3811 منها في مقاطعة خيبر بختونخوا، المحاذية لأفغانستان، شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، الليفتنانت جنرال أحمد شريف تشودري في مؤتمر صحفي إن وكالة إنفاذ القانون الباكستانية أجرت 75175 عملية استخباراتية تم خلالها قتل 2597 إرهابيا.