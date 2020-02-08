 جندي تايلاندي يقتل 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي - بوابة الشروق
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جندي تايلاندي يقتل 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي

نور رشوان
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 3:22 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 3:22 م

لقى أكثر من عشرة أشخاص مصرعهم -اليوم السبت-؛ إثر فتح جندي تايلاندي النيران عشوائيًا، بشرق البلاد، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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