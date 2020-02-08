جندي تايلاندي يقتل 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي

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لقى أكثر من عشرة أشخاص مصرعهم -اليوم السبت-؛ إثر فتح جندي تايلاندي النيران عشوائيًا، بشرق البلاد، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.