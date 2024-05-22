استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث معدية أبو غالب بالجيزة، مقدمًا خالص العزاء لأسر المتوفين ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المعدات المنتهية التراخيص وإيقافها فورًا حفاظًا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

وفي بداية اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) دور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، تم التصديق على محضر الجلسة السابق، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لملف التصالح على مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأكد أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء بعد تاريخ 15/10/2023 وسيتم إزالتها طبقًا لاشتراطات القانون، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واليقظة التامة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري بمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير بالموقف لاتخاذ اللازم، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية لحظر سير مركبات التكاتك في الشوارع الرئيسية وعدم سيرها عكس الاتجاه بهدف الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات لتخفيف الاختناقات المرورية.

وشدد المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض الواقع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي بمختلف القطاعات وتسريع معدلات الأداء لإنهائها في أقرب وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك مناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وآليات طرح المشروعات المستهدفة بنطاق المحافظة.