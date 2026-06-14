مدرب سويسرا: لم نكن حاسمين أمام قطر وكنا نهيئ حارس المرمى

أشاد مراد ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري بمستوى فريقه رغم التعادل مع منتخب قطر، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، ضمن منافسات كأس العالم.

وتعادل المنتخب القطري مع نظيره منتخب سويسرا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس العالم 2026.

وقال مراد ياكين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لا نلوم أنفسنا على أدائنا، ولكننا لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى الإحصائيات، سنجد أننا سددنا 26 تسديدة اليوم، لكننا كنا نجري إحماء لحارس المرمى».

وتابع: «أعتقد أننا بحاجة إلى تحسين دقة تسديداتنا وثقتنا بأنفسنا، لقد لعبنا كما توقعت تمامًا».

وأوضح: «وصلنا إلى مواقع جيدة، وقمنا بتحركات جيدة، وصنعنا فرصًا جيدة، لكننا في النهاية لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية».

واختتم: «لطالما كانت هذه نقاط قوتنا، لكن بالطبع كان الخصم على دراية بذلك أيضًا».

وتعادل المنتخب القطري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة، الدقيقة 90+4، عن طريق كرة رأسية مشتركة بين بوعلام خوخي وميرو موهايم، مدافع منتخب سويسرا.

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» احتساب هدف المنتخب القطري أمام نظيره السويسري للاعب العنابي بوعلام خوخي.

وفي الجولة الثانية يلعب المنتخب القطري أمام نظيره منتخب كندا في الواحدة فجر الجمعة المقبل، فيما يلعب منتخب سويسرا أمام البوسنة والهرسك في العاشرة من مساء الخميس 18 يونيو.