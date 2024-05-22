عمرو الليثي: إنشاء قطاع الذكاء الاصطناعي باتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

قال الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، إنه سيتم إنشاء قطاع الذكاء الاصطناعي في الاتحاد، ويتضمن هذا القطاع التركيز على ثلاثة عناصر أساسية. وأشار إلى أن التدريب يمثل العنصر الأول، وتكمن أهميته في تدريب جميع العاملين تحت مظلة الاتحاد وتأهيلهم واكسابهم مهارات التعامل الصحيح مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وكل ما يتعلق بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وأضاف أن العنصر الثاني هو تحويل جميع الإدارات من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أحدث التقنيات، مما يوفر الوقت والجهد والمال. أما العنصر الثالث، فهو التطوير والإنتاج، والذي قد يكون مرحلة متأخرة لأنه يتطلب توفير ميزانية وعناصر بشرية، بحيث يقوم الاتحاد بتطوير أدوات خاصة به وتطوير برمجيات دردشة أو منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي.