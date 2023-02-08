طائرة عسكرية باكستانية تحمل فريق بحث وإنقاذ ومواد إغاثية تصل إلى تركيا

هبطت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجوي الباكستاني من طراز هيركليز سي-130 في تركيا، وتحمل على متنها أعضاء فريق بحث وإنقاذ وبطانيات من قاعدة نور خان التابعة للقوات الجوية الباكستانية.

ونقلت وكالة أنباء"أسوشيتد برس" الباكستانية عن بيان صحفي صادر عن القوات الجوية الباكستانية جاء فيه إن "طائرة القوات الجوية الباكستانية تحمل مواد إغاثة من الشعب الباكستاني للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الأشقاء في تركيا".

وتابع البيان: "أنه لطالما كان أسطول النقل التابع لسلاح الجو الباكستاني في طليعة المستجيبين للكوارث الطبيعية والمناخية على الصعيدين الداخلي والخارجي".

كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أنشأ اليوم الثلاثاء، صندوق إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا.

وناشد شعبه وخاصة رجال الأعمال ورجال الخير للتبرع للصندوق بسخاء.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية أن هذا القرار جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي برئاسة شريف، الذي أعرب عن تعازيه لمئات القتلى الذين قضوا في زلزال تركيا وسوريا.

وأعلن مجلس الوزراء الاتحادي الباكستاني التبرع براتب شهر واحد لصالح الصندوق.

كما تقرر أن يتبرع موظفو الحكومة من الدرجات الوظيفية من 18 إلى 22 براتب يوم واحد للشعب التركي المنكوب.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد فجر أمس الاثنين ارتفع إلى 5434 والمصابين إلى 31 ألفاً و777.

وتسبب الزلزال في انهيار أكثر من 5700 مبنى.