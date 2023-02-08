اليابان تنهي طلب الاختبار الشامل لجميع المسافرين القادمين من الصين

أفادت محطة الإذاعة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد بصدد تخفيف إجراءات مراقبة الحدود للزوار القادمين من الصين في وقت لاحق من فبراير الجاري.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن الإذاعة اليابانية قولها إن طوكيو تعتزم إنهاء الاختبارات الشاملة لجميع المسافرين من الصين عند وصولهم إليها، وقالت إنها ستستمر في طلب اختبارات كوفيد-19 السلبية قبل المغادرة.

وكانت الصين قد علقت الشهر الماضي إصدار تأشيرات قصيرة الأجل لكوريا الجنوبية واليابان بعد أن أعلنت أنها سترد بنفس الإجراء على الدول التي طلبت اختبارات كورونا السلبية للمسافرين الواردين إليها من الصين.

وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية قد أشار في وقت لاحق من الشهر الماضي إلى أنه يمكن رفع قيود كوفيد المفروضة على المسافرين من الصين في وقت مبكر عما هو مقرر إذا انخفضت معدلات العدوى.