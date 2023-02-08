السفارة الصينية في أمريكا تحتج على خلفية حادث المنطاد

قدمت القائمة بأعمال السفارة الصينية في الولايات المتحدة شيوي شيويه يوان، احتجاجا شدسدا لكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على خلفية الهجوم الأمريكي الذي استهدف إسقاط منطاد مدني صيني غير مأهول باستخدام القوة.



وأفادت السفارة الصينية بالولايات المتحدة الأمريكية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية- اليوم الأربعاء، "بأن الدخول غير المقصود للمنطاد لم يكن متوقعا تماما وهو أمر عرَضي وقع بسبب ظرف قهري، كما أنه بعد التحقق، أبلغ الجانب الصيني نظيره الأمريكي بهذا الشأن عدة مرات وطلب بوضوح من الجانب الأمريكي أن يتعامل بشكل منضبط.



وأوضح البيان أن الصين أعربت عن بالغ معارضتها واحتجاجها على استخدام الجانب الأمريكي القوة لمهاجمة المنطاد، داعية الجانب الأمريكي إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد الوضع وتعقيده، مؤكدة أن الجانب الصيني يحتفظ بحق الرد في هذا الشأن إذا تطلب الأمر.