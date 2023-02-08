حصيلة قتلى زلازل تركيا وسوريا تتجاوز 8500 شخص

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى الذين سقطوا في أعقاب الزلازل المدمرة التي وقعت على طول الحدود التركية السورية، قد تجاوز 8500 شخص.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن هيئة إدارة الكوارث التركية القول إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 6234، كما أصيب أكثر من 37000 شخص.

وفي سوريا، لقي 2270 شخصا حتفهم، وفقا لإحصاءات صدرت أمس الثلاثاء عن وزارة الصحة ومنظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني التي تقوم بإحصاء الخسائر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.

ووقع الزلزال المدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في الساعة 0417 صباحا (0117 بتوقيت جرينتش) أمس الاول الاثنين، شمال غرب مدينة غازي عنتاب التركية.

كما وقع زلزال قوي آخر، ولكنه كان أضعف قليلا، بلغت شدته 5ر7 درجات، عند ظهر نفس اليوم، وكان مركزه شمال غازي عنتاب التي تبعد بنحو 40 كيلومترا عن الحدود السورية.

ويسابق رجال الإنقاذ الزمن في الدولتين للعثور على ناجين، في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، ووسط نقص في المعدات الثقيلة لنقل أنقاض المنازل المدمرة.