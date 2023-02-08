بثت وسائل إعلام، مقطع فيديو يوثق نجاح رجال الدفاع المدني السوري في إخراج طفل من تحت الأنقاض في جنديرس بريف حلب.

بدأت رحلة الإنقاذ برجل الدفاع المدني وهو ينادي "إذا فيه حد أعطينا صوت"، ثم وثق الفيديو لحظة إخراج الطفل على صيحات التكبير.

الدفاع المدني ينجح بإخراج طفل من تحت الأنقاض في جنديرس بريف حلب#الشرق #الشرق_سوريا pic.twitter.com/JYfcpr2UiV — الشرق للأخبار - سوريا (@AsharqNewsSYR) February 8, 2023

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 7108 أشخاص، فضلا عن إصابة 40 ألفا و910 أشخاص.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.