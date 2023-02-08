مدينة الإنتاج الإعلامي توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجامعات الكندية في مصر

وقع عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية في مصر ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور عدد من الأساتذة بالمؤسسة وقيادات المدينة، بروتوكول تعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب في العديد من فروع الإعلام المختلفة داخل مركز التدريب والتطوير بالمدينة Up skill، ويمتد التعاون ليشمل العديد من المجالات الأخرى ذات الإهتمام المشترك، عن طريق تدريب طلبة الجامعات الكندية فى مصر داخل المركز، وبشكل يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والمساهمة فى خلق كوادر إعلامية تمتلك الأدوات العلمية الحديثة التى تستطيع بها مواكبة التطور الكبير في مجالات الإعلام.

وقد أعرب الجبالي عن ترحيبه بزيارة الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر، وبصحبة هذه النخبة من الأساتذة مشدداً على أهمية توقيع هذا البروتوكول بإعتبار التدريب يمثل ركنأ أساسياَ في أي منشأة علمية.

وأكد الجبالي على تقديم كافة التسهيلات الممكنة التى تساهم في تحقيق أقصى إستفادة لطلبة الجامعات الكندية، مضيفاً أن البروتوكول يعد بداية مبشرة بين المدينة والمؤسسة متمنياً تحقيق المزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين.

ومن جهته قدم الدكتور مجدي القاضي الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن فخره واعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول مع المدينة الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة، والذى نفتخر بوجوده جميعاً على أرض مصر.

وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية احتفالاً بهذه المناسبة.