فوز شركة تنمية التابعة لهيرميس بجائزة «الأكثر ثقة للتمويل متناهى الصغر فى مصر»

أعلنت شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن فوزها بجائزة "الشركة الأكثر ثقة للتمويل متناهى الصغر فى مصر" من جلوبال براندز.



وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها مولت نحو 2 مليون عميل حتى الآن، حيث تتيح برامج تمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة لتنمية أعمالهم ومشاريعهم، مما يساهم في الارتقاء بالمجتمعات المحيطة بهم.



يذكر أن شركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر، متخصصة في تقديم باقة من حلول التمويل متناهي الصغر في مصر، وحققت منذ تأسيسها في عام 2009 معدلات نمو سريعة وقوية.