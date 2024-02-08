كيربي: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن هدنة أطول وإطلاق سراح المحتجزين في غزة

قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنهم متفائلون بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة أطول وإطلاق سراح المحتجزين.



ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن كيربي قوله إنهم يعملون على مدار الساعة، و"متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق"، موضحاً أن "هناك أجزاءً من رد (حركة) حماس كانت إيجابية للغاية، وأخرى نعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من العمل."



وأضاف كيربي أنهم لا يرون "أي مؤشرات على اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح"، مشيراً إلى أن "أي عملية عسكرية في ظل الظروف الحالية في رفح ستكون بمثابة كارثة على المدنيين ولن ندعمها."



وقال كيربي إن "مليون فلسطيني موجودون في رفح"، وإن الجيش الإسرائيلي "مسئول عن حماية المدنيين هناك".