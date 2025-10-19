القناة 14 العبرية: انفجار في آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال برفح الفلسطينية



أفادت القناة 14 العبرية، صباح الأحد، بوقوع انفجار في آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة.

وزعمت في تقرير لها، أن عناصر المقاومة الفلسطينية إما أطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات على الآلية، أو فجّروا عبوة ناسفة بالقرب منها.

وادعت أنه بعد ذلك بوقت قصير وفي حادثة منفصلة، تم إطلاق نيران قناصة على مركبة هندسية أخرى تعمل في المنطقة نفسها.

وفي وقت سابق، ربط نتنياهو إعادة فتح معبر رفح الحدودي بتسلم الجثامين الإسرائيلية، وهو ما وصفته «حماس» ووسطاء بأنه «خرق» لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان: «قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يُعدّ تنكرًا للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة. استمرار إغلاق المعبر يمنع خروج الجرحى والمرضى، ويعطل إدخال المعدات الخاصة بالبحث عن المفقودين تحت الأنقاض».

وأضاف البيان أن «منع دخول الفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها سيؤدي إلى تأخير عمليات تسليم الجثامين»، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل «ارتكاب الخروقات والاعتداءات التي بلغت حتى الآن أكثر من 47 خرقًا خلّفت 38 قتيلاً و143 مصابًا».

وأوضحت «حماس» أنّ هذه الممارسات «تؤكد نوايا إسرائيل العدوانية واستمرار سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة»، داعية الوسطاء إلى «التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعبر فورًا وتنفيذ الاتفاق بالكامل».

من جانبها، ذكرت القناة الإسرائيلية «12» أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تُبدِ رضاها عن موقف نتنياهو بشأن ربط معبر رفح بملف الجثامين.

ونقلت القناة عن مصادر في واشنطن أن ترامب «لن يسمح بتقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة»، في إشارة إلى تمسك الإدارة الأمريكية بضرورة استمرار تدفق المساعدات وعدم ربطها بأي ملف سياسي أو أمني.