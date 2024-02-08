محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف عدد من شوارع بيلا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال رصف عدد من شوارع بيلا؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تعد من الشوارع الحيوية بمدينة بيلا وذلك تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، والجهاز المعاون له.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من رصف عدد من شوارع مدينة بيلا بطول 860‪ مترًا، تضمنت رصف" شارع طنطا ببيلا بطول 450‪م، وشارع الثورة بطول 70متراً، وشارع هندسة ري بيلا بطول 280‪متراً، وقطاع رصف بشارع مستشفى بيلا المركزى بطول 60 مترًا وعرض 12 متراً"، لافتًا أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد على ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.