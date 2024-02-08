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جنوب أفريقيا تسعى إلى تعديل بعض شروط تصاريح العمل

د ب أ
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 11:31 م

نشرت وزارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا تعديلات مقررة للشروط التي يجب أن تستوفى للحصول على تصاريح للعمل في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه التعديلات، المطروحة للنقاش العام حتى 29 مارس القادم، تهدف إلى تيسير عملية تقديم طلبات الحصول على التصاريح، التي تم اعتبارها سببا في تفاقم أزمة في المهارات الوطنية.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن التعديلات تشمل شروطا أقل صرامة للحصول على تصاريح من الشرطة من البلدان التي كان يعيش بها مقدمو الطلبات وتصديق مؤهلاتهم، بالإضافة إلى تخفيف الشروط فيما يتعلق بمهن معينة بشرط أن ألا يقل دخل مقدمي الطلبات عن مليون راند (52792 دولار) سنويا.


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