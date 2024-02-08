مصرع طفلين شقيقين غرقا بئر مياه بالشرقية

لفظ طفلان شقيقان أنفاسهما الأخيرة؛ إثر سقوطهما في بئر مياه داخل مزرعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: "عبيدة إبراهيم" 12 سنة، وشقيقه "محمد" 11 سنة، مقيمان في قرية الزوامل بمركز بلبيس، جثث هامدة.

تبين حدوث إصابة الطفلين التي أودت بحياتهما؛ إثر سقوطهما في بئر مياه داخل مزرعة بناحية طريق سيكم - العاشر من رمضان بمركز بلبيس، وأن عمق البئر نحو 3 أمتار.

تم انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.