أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة بالفيديو، اليوم الخميس، إعفاء قائد الجيش فاليري زالوجني من منصبه.

وتم تعيين الكولونيل جنرال أوليكسندر سيرسكي، القائد الحالي للقوات البرية الأوكرانية، قائدا جديدا للجيش.

وذكر زيلينسكي أنه التقى قائد الجيش مؤخرا.

وكتب زيلينسكي في مدوناته بوسائل التواصل الاجتماعي: "شكرته على سنتين من الدفاع. وتحدثنا عن نوع التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية". كما ناقشا أيضا كيفية تحديث قيادة الجيش.

وأضاف زيلينسكي: "آن أوان التجديد"، وأنه عرض على زالوجني "البقاء جزءا من الفريق".

ووردت تقارير متنامية منذ أواخر العام الماضي عن صراع على السلطة بين زالوجني وزيلينسكي. وذكرت تقارير إعلامية متنوعة أن الرئيس الأوكراني كان يعتزم بالفعل استبدال الجنرال الأسبوع الماضي، لكنه لم يستطع الحصول على الموافقة في البداية.

وتولى زالوجني - 50 عاما منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قبل شهور قليلة من بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. وحالت القوات الأوكرانية تحت قيادته دون وقوع غزو شامل للبلاد، وتمكنت لاحقا من استعادة بعض المناطق المحتلة.