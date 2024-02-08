إدارة المنيا التعليمية تضع خطة الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

عقد محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعا لأعضاء المتابعة وتقويم الأداء لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023\2024، والذي ينطلق يوم الأحد القادم الموافق 10 فبراير.

وأكد مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن هذه اللقاءات تأتي لاستكشاف الواقع التعليمي بالمدارس والتعامل مع العراقيل وتذليلها في ضوء الحلول المتاحة والمبتكرة.

وشدد "عبد الله"، على مهام أعضاء المتابعة وآلية العمل من خلال الكتاب الدوري المنظم لذلك موضحا أن عمل المتابع هو حل المشكلات وليس رصدها فقط، وإيجاد حلول لها، وليس تصيد الأخطاء وتصفية الحسابات، ومتابعة السلبيات التي تم رصدها أثناء الزيارة حتى لو استوجب زيارة أخرى للمدرسة،

وأكد أنه من الضروري التنبيه على تسجيل جميع السلبيات الموجودة التي تم رصدها وإزالتها أثناء الزيارة، وحال عدم إزالتها يقوم المتابع بمخاطبة المختصين داخل الإدارة، بمعرفة مدير المدرسة، وعمل محضر اجتماع مع المدير العام للإدارة، وتسجيل الإجراء الذي تم اتخاذه.

وونوه بأنه على المتابع، تنفيذ التعليمات بمتابعة التحويلات بين المدارس والإدارات المختلفة والإبلاغ عن وجود أي مخالفة، والتنبيه على المدارس بعدم قبول أي تبرعات أثناء زيارات المدارس، ومتابعة سجل المشاركة المجتمعية وسجل العهدة، والتأكيد على العمل بروح الفريق، ومراعاة التسلسل الوظيفي، وعدم تخطي القيادات وفي حالة وجود أي عقبات يتم اللجوء لمكتب المتابعة ولمدير عام الإدارة لإزالتها.

كما شدد على أهمية ملاحظة المدرسة من الخارج والإشغالات خارج السور المدرسي، ونظافة السور من أية عبارات مسيئة أو إعلانات، وملاحظة الفناء المدرسي ومدى نظافته وتخطيطه وتواجد مدرس التربية الرياضية.

وطالب بضرورة متابعة دورات المياه وجودتها ونظافتها، وسلامتها ومدى حاجتها للصيانة البسيطة، وكذلك سلالم وطرقات وممرات المدرسة نظافتها وسلامتها حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، ملاحظة الفصول الدراسية ونظافتها وسلامة زجاج الفصول والسبورات ومنع تركيب مراوح السقف حرصاً على سلامة التلاميذ والتأكد من الإضاءة داخل الفصل والتهوية، واتساع المكان وعدم تكدسه وحجرات الأنشطة وصلاحيتها وأدواتها وتطبيق الأنشطة الصفية واللا صيفية.

كما طالب بأهمية متابعة المعلم ودفاتر التحضير والعمل داخل الفصل دون التدخل في فنيات المادة لأنها مسئولية الموجه الفني، ومتابعة السكرتير والإداريين وأعمالهم والوثائق التي يتعاملون فيها من دفاتر68، والحضور والانصراف، والتأكيد على أهمية متابعة سجل 70 نوبتجية ليلية.