ترامب يلغي التصاريح الأمنية لبايدن ويمنعه من الإطلاع على معلومات سرية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس السابق جو بايدن ووقف الإحاطات المخابراتية اليومية المقدمة له، مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة لتلقي سلفه معلومات مصنفة على أنها سرية.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، أشار ترامب إلى تقرير للمستشار الخاص روبرت هور العام الماضي وصف فيه بايدن بأنه "رجل مسن وذاكرته ضعيفة"، وفق وكالة رويترز.

وقال بايدن في ذلك الوقت إن ذاكرته بخير.

ويتلقى الرؤساء السابقون على نحو تقليدي بعض الإحاطات المخابراتية حتى بعد مغادرتهم مناصبهم.

وفي منشوره على منصة تروث سوشيال، قال ترامب: "نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات المخابراتية المقدمة له".

وأضاف أن بايدن استغل وجوده في منصب الرئاسة لتوجيه مجتمع المخابرات لمنع ترامب من الاطلاع على تفاصيل تتعلق بالأمن القومي.