يشارك العرض المسرحي "أنت السما وأنا الأرض"، تأليف شادي السعيد وإخراج السعيد منسي، في مجال العروض المسرحية بالموسم 13 من مهرجان إبداع لشباب الجامعات، التي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، في الواحدة ظهر الاثنين المقبل على مسرح وزارة الشباب والرياضة سابقًا بالمهندسين.

والعرض مستوحي من قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول وقوع الإنسان في الحيرة، وعدم مقدرته على اختيار الطريق الصحيح برغم أنه يدرك بداخله طوال الوقت الصواب من الخطأ، ويدرك أن الكثير من أفعاله يرفضها في قراره نفسه ولكنه الضعف الإنساني الذي يجعله يستسلم للظروف والضغوط الحياتية.

والعرض بطولة فريق منتخب جامعة طنطا، ومخرج منفذ أحمد الرمادي، وفيديو مابينج محمد البدري، وديكور محمد طلعت، وملابس نوردين بحر، وتأليف موسيقي وألحان زياد هجرس واستعراضات إبراهيم كابو.