قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مخيم بلاطة من مدخليه الجنوبي والشمالي، وسط انتشار في عدة حارات، وفي البنايات المحيطة بالمخيم.
وأخذت جرافات الاحتلال تجرف شارعا داخل المخيم.