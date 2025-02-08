 قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

وفا
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 1:22 ص | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 1:22 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مخيم بلاطة من مدخليه الجنوبي والشمالي، وسط انتشار في عدة حارات، وفي البنايات المحيطة بالمخيم.

وأخذت جرافات الاحتلال تجرف شارعا داخل المخيم.

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