افتتاح عرض وحيد في المنزل على مسرح الملكة إليزابيث في دبي

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه بفيسبوك، صورًا من افتتاح عرضه المسرحي الجديد "وحيد في المنزل"، مساء أمس الجمعة، على مسرح الملكة إليزابيث بدبي، والمستمر حتى غد الأحد.

وكتب سامح حسين، تعليقًا على الصور التي نشرها على حسابه: "افتتاح أكثر من راااائع امبارح للمسرحية الكوميدية " وحيد في المنزل".

وانشأ الفنان سامح حسين، فرقة مسرحية قدم من خلالها أول عروضها "وحيد في المنزل"، ومن المقرر أن يتم تقديم العرض في مصر بعد رحلته في دبي، ويدور العرض في إطار كوميدي اجتماعي حول التفكك الأسري في المجتمع.

والعرض بطولة سامح حسين، وإيمان غنيم، وعبدالمنعم رياض، ومحمد يوركا، ومحمد مصطفى تيكا، وباسم سليمان، وسهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن، وديكور وأزياء أحمد شلبي، وموسيقى وألحان زياد هجرس، وأشعار طارق علي، وتوزيع موسيقي مصطفى حافظ، ومدير إنتاج ميدو، وتصوير وتصميم بوستر أحمد نور، ومساعد مخرج حسن علي، ومخرج منفذ أشرف عمرو.



