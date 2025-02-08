وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء اليوم السبت، إلى قصر بعبدا، وانضم إلى الاجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس المكلّف الوزراء المكلف نواف سلام.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، سُئل بري، لدى وصوله إلى قصر بعبدا: «هل صار الفول بالمكيول»، فأجاب: «إن شاء الله»، في إشارة إلى احتمال أن تُبصر الحكومة النور.

والمثل الشعبي: «لا تقول فول حتى يصير في المكيول»، يعني في مضمونه عدم استباق إعلان النتائج حتى لو كان السباق في الأمتار الأخيرة.

الرئيس بري لدى وصوله إلى قصر بعبدا سئل هل صار الفول بالمكيول فاجاب : ان شاء الله — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 8, 2025

وعند خروجه من الاجتماع، قال بري، معلقا: «بركات مار مارون».

ويأتي هذا الاجتماع وسط ترقّب سياسي حذر، بعد سلسلة مشاورات مكثفة قادها سلام خلال الأيام الماضية، بهدف تذليل العقبات أمام تأليف الحكومة، وسط معلومات تفيد بوجود تقارب في وجهات النظر بين الأطراف المعنية، خصوصًا في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية.

الرئيس بري مغادراً قصر بعبدا : بركات مار مارون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 8, 2025

من جانبها، أكّدت معلومات فضائية «LBCI» أن الرئيس بري، أشار أمام نائبة الموفد الأمريكيّ مورجان أورتيجوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد.

وأفادت المعلومات بأنّ رئيس النواب أكد أنّ الاتفاق الذي عقده لبنان كان مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع إسرائيل، مشيرًا إلى مسئولية واشنطن بضمان تطبيقه من الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت المعلومات أنّ أورتيجوس من جهتها، أكدت أمام بري تمسك بلادها بمهلة 18 فبراير (موعد الانسحاب الإسرائيلي)، مشيرة إلى توجهها إلى إسرائيل بعد زيارتها لبنان.



