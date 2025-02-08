أعلن الجيش اللبناني، السبت، تعرض مناطق لبنانية حدودية للقصف وإطلاق نار من أراضي سوريا، وذلك وسط تصعيد أمني تشهده المنطقة منذ أيام، حيث تنفذ قوات سورية عملية عسكرية تقول إنها تستهدف "مطلوبين في تهريب الأسلحة والممنوعات".

ودفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات كبيرة إلى الحدود بين البلدين، وقالت "وكالة الأنباء السورية" إن إدارة أمن الحدود نفذت عملية عسكرية استهدفت من وصفتهم بـ"مطلوبين متورطين في تهريب أسلحة وممنوعات"، وأنها تمكنت من "تحرير عنصرين من قوات الأمن السوري كانا اختطفا خلال المواجهات".

وأمرت قيادة الجيش اللبناني، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على "مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية".

وقال الجيش، في بيان على منصة "إكس"، "بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أصدرت قيادة الجيش الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان: "باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار".

وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا تصعيداً أمنياً منذ أيام. وقالت "وكالة الأنباء السورية" إن إدارة أمن الحدود نفذت عملية عسكرية استهدفت من وصفتهم بـ"مطلوبين متورطين في تهريب أسلحة وممنوعات"، وأنها تمكنت من "تحرير عنصرين من قوات الأمن السوري كانا اختطفا خلال المواجهات".