محافظ الجيزة يفتتح ملتقى توظيف الشباب لدعم سوق العمل وتوفير آلاف الفرص للراغبين

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فعاليات ملتقى توظيف الشباب الذي ينظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة والغرفة التجارية، وذلك بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة لمختلف المؤهلات من أبناء المحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أروقة الملتقى واطّلع على مدى إقبال الشباب، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول فرص العمل المتاحة والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأكد المحافظ، أن الملتقى يشارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، ودعم جهود تمكينهم اقتصاديًا.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة لا تقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل تقدم أيضًا برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وأضاف أن الملتقى يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم سوق العمل وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة، مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير سبل التواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للطرفين.

وشدد على أن محافظة الجيزة تولي ملف تشغيل الشباب أولوية قصوى، وتسعى إلى التوسع في تنظيم الملتقيات التوظيفية بكل المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في الحد من معدلات البطالة.

وجرى خلال فعاليات الملتقى، تسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم ضمن نسبة الـ5%، في إطار حرص المحافظة على دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح المحافظ، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل وتشجيعهم على اكتساب خبرات جديدة، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات التوظيف أمام الراغبين في الالتحاق بالفرص المتاحة.

وثمّن المحافظ، التعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة، مشيدًا بدورها في توفير وتجهيز موقع إقامة الملتقى بكل التجهيزات اللازمة، بما أسهم في خروجه بصورة حضارية وتنظيمية متميزة.