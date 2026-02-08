المبعوث الأمريكي ورئيس الحزب الكردستاني يؤكدان ضرورة منع تجدد القتال بسوريا

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ضرورة منع تجدد القتال في سوريا، واتخاذ خطوات عملية تحول دون الانزلاق إلى تصعيد جديد.

وأوضح بيان صادر عن مكتب بارزاني، اليوم الأحد، أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، مع تركيز خاص على الوضع السوري في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، مشددين على أهمية مواصلة الجهود لمنع التوترات والاضطرابات، بحسب تلفزيون سوريا.

ويأتي هذا الاتصال بالتوازي مع خطوات ميدانية على الأرض، إذ عقد وفد من وزارة الداخلية السورية اجتماعا مع ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة، لبحث آليات تسلم إدارة مطار القامشلي.

وضم الوفد قائد الأمن الداخلي في الحسكة، ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ، حيث جرى بحث الجوانب التنفيذية واللوجستية لانتقال إدارة المطار.

ويُعد الاجتماع جزءا من تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، الهادف إلى إعادة بسط إدارة مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق الأمني والإداري في شمال شرقي سوريا.

كما تأتي هذه الخطوات استكمالا لتحركات سابقة، حيث زار وفد من وزارة الدفاع السورية الحسكة يوم الجمعة الماضي، وبحث مع ممثلي قسد آليات دمج عناصرها ضمن المؤسسة العسكرية، وتطبيق بقية بنود الاتفاق الموقع أواخر يناير الماضي، إلى جانب جولة ميدانية مشتركة لتثبيت نقاط الانتشار ومتابعة تنفيذ التفاهمات.