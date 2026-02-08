أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، المنع التام لتداول أو تخزين أو استخدام الألعاب النارية بجميع أنواعها وأشكالها داخل نطاق المدن والمراكز والقرى، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة للمواطنين، لما تسببه تلك الألعاب من مخاطر على الأرواح والممتلكات، فضلًا عما تثيره من إزعاج.

وأوضح المحافظ، أنه أصدر القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن حظر تداول الألعاب النارية نهائيًا، مكلفًا مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة الضبط الميداني الفوري لأي مخالفات، ومصادرة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وجرى شن حملة تموينية موسعة بمركز ومدينة أشمون، أسفرت عن ضبط 200 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات بشكل يومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المواطنين.