انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء داخل 385 مدرسة

انطلق صباح اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني على مستوى 8 إدارات تعليمية بمحافظة جنوب سيناء.

واستقبلت 385 مدرسة 43 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وسط حالة من الاستنفار من قبل إدارات المدارس، والإدارات التعليمية، والمتابعين.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب من اليوم الأول دون تأخير، وتكاتف جميع العاملين في كل مدرسة لتحقيق الانضباط المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

وأوضحت أنه جرى تشكيل لجان من المديرية والإدارات التعليمية للمتابعة الميدانية للمدارس، والوقوف على نسب حضور الطلاب، وسير العملية التعليمية وفقًا للجداول، والتأكد من النظافة العامة، وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل التعليمية التي من شأنها دعم العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن المديرية تتواصل بشكل دوري مع الإدارات التعليمية والمدارس، لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال متابعة مدى الالتزام بالحضور من قبل المعلمين والطلاب، والتأكيد على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء، والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، وتخصيص مواعيد معلنة للتواصل مع أولياء الأمور