استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، استقالة مدير الإعلام بيل شاين، من منصبه، ليتلوى منصبا رفيعا في حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتخابات الرئاسة في عام 2020.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز قولها إن "مدير الإعلام بالبيت الأبيض، بيل شاين، استقال"، مشيرة إلى أن "شاين سيعمل كبير مستشاري حملة إعادة انتخاب ترامب في 2020".

وكان ترامب قد عين شاين مساعدا له في قسم الاتصالات في شهر مارس من العام الماضي.

وكان شاين قد استقال من شبكة "فوكس نيوز" في مايو 2017 بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية سلفه روجر آيلز الذي وجهت له اتهامات بالتحرش الجنسي واتهامات بأنه ساعد في التستر على سوء السلوك المزعوم. وكان ثالث مسؤول يترك العمل في المحطة في غضون عام.