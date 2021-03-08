﻿سيمبا يشكو المريخ إلى الاتحاد الأفريقي سعياً للنقطة 9 في مجموعة الأهلي

أكدت تقارير صحفية سودانية وتنزانية تقدم نادي سيمبا بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن مباراته ضد المريخ السوداني

ويعول سيمبا الذي يتصدر مجموعة الأهلي برصيد 7 نقاط على تلك الشكوى من أجل اعتباره فائزا، حيث يؤكد عدم قانونية مشاركة ثنائي المريخ رمضان عجب وبخيت خميس.

السر في ذلك هو قرار بإيقاف الثنائي من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم، بسبب أزمة توقيعهما لناديين، حيث كان من المقرر أن يقضي عجب وخميس عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر تنتهي في يوليو المقبل.

لكن المريخ يعول هو الآخر على قانونية موقف الثنائي فيما يخص المشاركة الأفريقية، إذ لم يصدر قرارا مماثلا من الكاف ومن ثم ينسحب الأمر على المسابقات المحلية فقط.