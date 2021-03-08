السعودية: محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو موجهة لإمدادات الطاقة العالمية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، شرق المملكة، داعية دول العالم الوقوف ضد هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن "محاولةٍ مُتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".

كما أعلنت الوزارة أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر.

وأفادت وزارة الطاقة أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقالت إن المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.

وأضاف البيان أن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية.

وجاء في بيان الوزارة أن هذه الأعمال تعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

من جانبها،قالت وزارة الدفاع السعودية إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وقد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأضاف المالكي أنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.

وأكد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين بـ 12 طائرة مسيرة.

وقال التحالف، إن اعتداءات ميليشيا الحوثي بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود إلى فرض تسوية سياسية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية مستمرة للتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا.