السكرتير الصحفي السابق للملكة إليزابيث ينفي وجود توجهات عنصرية داخل العائلة الملكية

نفى السكرتير الصحفي السابق للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وجود عنصرية داخل العائلة الملكية، قائلا إن مثل هذه التوجهات التمييزية تتواجد بصورة أساسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث تشارلز انسون، الذي عمل مع الملكة في الفترة من 1990 حتى 1997، عن هذه القضية، عقب أن قالت دوقة ساسكس ميجان للإعلامية أوبرا وينفري إنه كان هناك" مخاوف وعدة مناقشات" حول عما سيكون عليه " مدى قتامة لون بشرة آرتشي عندما يولد".

ورفضت ميجان الافصاح عن اسم من أجرى المحادثة مع زوجها الأمير هاري بشأن لون بشرة ابنهما آرتشي، موضحة أن ذلك سوف يكون أمرا "مضرا للغاية".

وقال انسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين: "لا أعتقد بوجود عنصرية داخل العائلة الملكية".

وأضاف: "لا أعتقد أيضا بوجود مثل هذه العنصرية في وسائل الاعلام الرئيسية المطبوعة، أعتقد أنها توجد وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأفراد".

وكشفت ميجان في حوارها الذي أذيع على شبكة "سي بي اس"، أنها عانت من تدهور صحتها العقلية خلال فترة وجودها كعضو في العائلة المالكة، قائلة " لم أكن أريد أن أعيش".

وأضافت أنها سعت للحصول على مساعدة من فرد بارز بالعائلة، ولكنها لم تتلق رد.

وأوضح انسون، أن هناك " شخص معني بالأمور الطبية داخل هيكل القصر، وهو يتذكر أنه كان متجاوبا للغاية تجاه العاملين بالقصر وأفراد العائلة المالكة.