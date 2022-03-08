اتحاد الغرف التجارية: لا أثر لمشكلة روسيا وأوكرانيا على السلع حاليا

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مشكلة روسيا وأوكرانيا ليس لها أثر في هذه اللحظة على السلع، منوهًا بأنه مازالت هناك مركبات تدخل من البحر الأسود من جانب البلدين طرفي الصراع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة التموين «ستتخذ قرارًا بطرح دقيق المخابز الأفرنجية لتوازن الأسعار»، مؤكدًا أنه بمجرد زيادة المتاح ستبدأ الأسعار في الانخفاض.

وذكر أن التهافت من قبل المواطنين والتجار على مشتروات شهر رمضان ليس في مصلحة الجميع، لأن الأسعار ستنخفض بأي شكل، موضحًا أن معارض «أهلا رمضان» ستبدأ في 23 مارس الجاري، وستوفر السلع بأسعار الجملة القديمة، وبخصومات إضافية.

وحول الارتفاع المفاجئ في الأسعار خلال الأيام الأخيرة على خلفية الأخبار الإعلامية، نوه بأن الاتحاد يعمل في إطار آليات السوق الحرة المهذبة، بمعنى أن الدولة تتدخل عندما تحدث طفرة غير مبررة في الأسعار.