الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر للسلة ويواجه الزمالك

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجوستي بوش، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 84/64.

وسيطر رجال سلة الأهلي على جميع مجريات المباراة، حيث تقدم المارد الأحمر في الفترة الأولى بنتيجة 25/16، قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة 42/28.

وفي الفترة الثالثة، واصل الشياطين الحمر تقدمهم بنتيجة 61/43، قبل أن يستمروا في التقدم بالفترة الرابعة والأخيرة وتنتهي المباراة لصالحهم بنتيجة 84/64، ويتأهلوا للمربع الذهبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الدور نصف النهائي مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم السبت المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب بطولة كأس مصر لرجال كرة السلة في الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على الأهلي بنتيجة 78/76.