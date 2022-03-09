ماكدونالدز تغلق 850 فرعا في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

قررت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة غلق فروعها في روسيا التي يبلغ عددها 850 فرعا حتى إشعار آخر ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الشركة إنه سيتم غلق كل متاجرها في روسيا بشكل مؤقت، إلا أنها ستستمر في دفع مرتبات نحو 62 ألف موظف محلي.

وقال الرئيس التنفيذي لماكدونالدز كريس كمبنسكي في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين، وتم نشرها على الإنترنت إنه على الرغم من العمل في روسيا لأكثر من 30 عاما وخدمة "ملايين العملاء الروس" كل يوم، إلا أن الشركة "لا يمكن أن تتجاهل المعاناة البشرية التي لا داعي لها في أوكرانيا".