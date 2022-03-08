فتح ممر لإجلاء المدنيين الفارين من مدينة سومي الأوكرانية

وافقت الحكومة الأوكرانية على فتح ممر لإجلاء المدنيين الفارين من مدينة سومي بشمال شرق البلاد، والتي شهدت هجمات وضربات جوية روسية متواصلة في الأيام الأخيرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الدفاع الروسية وافقت على الممر في رسالة بعثتها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ويمتد ممر الإجلاء من سومي عبر "هولوبيفكا" و"لوكفيتسيا" إلى بولتافا (شمال شرق أوكرانيا)، وهي مدينة في وسط أوكرانيا، وسيفتح من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى التاسعة مساء.

وأضافت فيريشوك أنه يجب إزالة جميع العوائق على طول الطريق بالكامل، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق على طرق أخرى.