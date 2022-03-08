وصول 3000 شاحنة تحمل مساعدات إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

أفادت بيانات رسمية بوصول كميات ضخمة من إمدادات المعونات إلى أوكرانيا برغم الحرب مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، إن نحو 3000 شاحنة تحمل 20 ألف طن من الأغذية والملابس والأدوية والأجهزة الطبية وصلت إلى البلاد خلال الستة أيام الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك تلقى الجيش الأوكراني تبرعات بقيمة 10 مليار هريفنا (حوالي 333 مليون دولار) عبر حساب مخصص لهذا الغرض، وقال: "نشكر جميع من يساعد أوكرانيا".

وذكر شميهال أن الأوكرانيين يجب أن يستمروا في الإسهام في المجهود الوطني، "نظرا للظروف، لا بد أن نكيف حياتنا مع ظروف اقتصاد الحرب. يجب أن يسأل الأوكرانيون أنفسهم اليوم عن كيفية العمل بصورة تتسم بالكفاءة لمساعدة الجيش والبلاد والدولة"، مضيفا أن الأوكرانيين أبدوا بطولة عظيمة.