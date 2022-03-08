الرئيس اللبناني يؤكد أهمية انفتاح بلاده على العراق والدول العربية

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أهمية انفتاح لبنان على العراق والدول العربية ودول العالم أجمع للنهوض بقطاعاته كافة، وبالتحديد في المجال الصناعي، موضحًا أن لبنان أثبت أنه قادر على المنافسة في المجال الصناعي باعتباره أحد العناصر الأساسية القادرة على المساهمة في عملية إعادة النهوض التي يتطلع إليها لبنان ويعمل من اجل تحقيقها بعزم وثبات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، بوزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، والخطوات المتخذة من اجل تفعيلها في المجالات كافة، إضافة إلى الخطوات المتخذة لزيادة التبادل والخبرات الصناعية.

وأشاد عون بالعلاقات التي تربط لبنان بالعراق، موجهًا الشكر للرئيس العراقي برهم صالح والمسؤولين العراقيين لوقوفهم الداعم للبنان في شتى المجالات، ورغبتهم الصادقة في التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وعقب اللقاء، قال الوزير العراقي إن الاجتماع تناول سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في المجال الصناعي والاقتصادي، وما آلت إليه مذكرة التعاون والتكامل الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير الصناعة اللبناني أن اللقاء تطرق إلى الأمور المشتركة وكيفية تفعيلها في إطار لجان مشتركة تتولى المتابعة والتنسيق، مع إعطاء الدور للقطاع الخاص وإزالة المعوقات الجمركية والتبادلية والحدودية من أمامه.