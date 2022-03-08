اليابان تقبل دخول 8 أوكرانيين لأراضيها بعد نزوحهم جراء العمليات العسكرية الروسية

أعلن وزير العدل الياباني يوشيهيسا فوروكاوا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قبلت دخول 8 أشخاص بعد نزوحهم جراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في وقت سابق عن الموافقة على هذا الأمر، في الوقت الذي تكثف فيه طوكيو دعمها الإنساني لأوكرانيا.

وقال فوروكاوا، في جلسة برلمانية، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو: "سنعمل مع الوزارات والوكالات ذات الصلة حتى نتمكن بشكل استباقي وسريع من قبول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا".

وأشارت وكالة خدمات الهجرة اليابانية، إلى أن الأشخاص الثمانية هم مواطنون أوكرانيون لديهم أقارب أو معارف في اليابان، وتم منحهم إقامة قصيرة الأجل لمدة 90 يوما.

وأضافت أن جميع الذين تم إجلاؤهم وصلوا إلى اليابان بحلول اليوم بعد فرارهم من أوكرانيا إلى دول مجاورة مثل بولندا، موضحة أنها تتبع نهجا مرنا حيال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من حيث المبدأ، وتدرس السماح لهم بتمديد تأشيراتهم والسماح لهم بالعمل من خلال منح وضع الإقامة "للأنشطة المحددة".