وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تحتجز 300 ألف مدني كرهائن في ماريوبول

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن روسيا تحتجز 300 ألف مدني كرهائن في ماريوبول، وتمنع الإجلاء الإنساني رغم الاتفاقات المبرمة، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «مات طفل أمس بسبب الجفاف، جرائم الحرب جزء من استراتيجية روسيا المتعمدة، وأحث جميع الدول على أن تطالب علنًا بإتاحة روسيا الإجلاء الآمن للمدنيين».

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.