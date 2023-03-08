حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة المسلحة ضد إسرائيل

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دعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد "المقاومة المسلحة" ضد إسرائيل، في أعقاب مداهمات للجيش الإسرائيلي أوقعت قتلى وجرحى بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني: "ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا".

وأعلنت مصادر فلسطينية مقتل ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح الثلاثاء، في مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بمقتل ستة شبان برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بينما نقل سبعة مصابين آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، فإن قوات من الجيش داهمت مخيم جنين وحاصرت منزلا في أطراف المخيم، وتبادلت إطلاق النار مع نشطاء فلسطينيين يُعتقد أنهم يتحصنون داخل المنزل.

في المقابل، أعلنت جماعات مسلحة تنشط في جنين عن استهداف القوات الإسرائيلية بإطلاق النار والعبوات المتفجرة.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش تطارد ناشطين فلسطينيين مطلوبين لديها بدعوى تنفيذهم عمليات إطلاق نار.

وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 73 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

من جهة اخرى ، قتل 13إسرائيليا وامرأة أوكرانية في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها.