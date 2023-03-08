مدرب سان جيرمان: هجوم الفريق بات أكثر توازنا

تقبل كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن خط الهجوم أصبح أكثر توازنا بدون نيمار ،ولكنه رفض ما يُقال بأن فريقه أقوى بدون المهاجم المصاب.

وأكد سان جيرمان قبل المباراة التي تجمعه ببايرن ميونخ اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا ،أن نيمار سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم بعدما خضع لجراحة في الكاحل.

وقال كريستوف دوجاري مهاجم المنتخب الفرنسي السابق إنه سعيد لأن نيمار سيغيب حيث سيعمل كيليان مبابي وليونيل ميسي بشكل أفضل.

وبينما لا يختلف جالتييه بالضرورة مع هذا التقييم، إلا أن مدرب سان جيرمان لا يمكنه تخيل أن خوض اللقاء بدون لاعب سجل 18 هدفا هذا الموسم شئ إيجابي.

وقال جالتييه في تصريحات تليفزيونية :" قرأت الجدل الدائر حول نيمار، إنه أمر مؤسف بالنسبة له، ويعيق الفريق".

وأضاف أنظر لأهدافه، وصنعه للأهداف هذا الموسم. عندما أقرأ هذا لا يمكن أن يكون شيئا جيدا لنا، لا! اللاعب مصاب إصابة خطيرة".

وأردف :" كان دائما لاعبا محترفا منذ تواجدي هنا، ومع ذلك خاض فترة عصيبة بعد كأس العالم".

وأتم:" هل الفريق متوازن بشكل أفضل؟ نعم. ولكن هل هو أفضل هكذا؟ تواجد نيمار في الفريق يعد ميزة إضافية لنا لتسجيل الأهداف".