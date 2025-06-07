توافق مصري -قبرصى على ضرورة استمرار التنسيق للحد من التوترات في المنطقة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا من كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، يوم السبت، فى إطار التواصل الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية.

ثمن الوزير عبد العاطى الروابط التاريخية التى تجمع مصر وقبرص، معرباً عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وعلى رأسها تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادي والاستثمارى والتجاري، فضلا عن مواصلة التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

كما أعرب الوزير عبد العاطى، عن التقدير لدعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبى لاسيما فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.

وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق للعمل على الحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار بالإقليم.