وزير سوري: إغلاق مخيم الركبان ينهي أقسى مأساة إنسانية للنازحين

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- وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح: نأمل أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار ينهي معاناة بقية المخيمات ويعيد أهلها إلى ديارهم بكرامة وأمان

- المخيم يقع على الحدود بين سوريا والأردن وهو مخيم عشوائي لا تديره جهة بعينها

أعلن وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، السبت، إغلاق مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية، مؤكدا بذلك انتهاء "أقسى المآسي الإنسانية" التي عاناها النازحون فيه.

جاء ذلك وفق منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال فيه: "إغلاق مخيم الركبان يمثل نهاية لواحدة من أقسى المآسي الإنسانية التي واجهها أهلنا النازحون".

وأضاف: "نأمل أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار ينهي معاناة بقية المخيمات، ويعيد أهلها إلى ديارهم بكرامة وأمان".

وأرفق الوزير منشوره بعدد من الصور التي تظهر خلو المخيم من النازحين السوريين.

وبالتزامن مع إعلان سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 ديسمبر الماضي، بدأت العائلات السورية التي كانت تقطن المخيم بالعودة إلى مدنها وقراها.

ومخيم "الركبان" أو "الرقبان"، هو مخيم عشوائي لا تديره جهة بعينها سواء من الجانب السوري أو الأردني.

ويقع في المنطقة "المحرمة" بين البلدين على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، وكان يضم آلاف النازحين الذين كانوا ينتظرون السماح بدخولهم إلى الأراضي الأردنية