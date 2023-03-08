محافظ دمياط تشهد ندوة «اعرف» لتوعية أسر ذوي الهمم

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ندوة توعويّة لأسر ذويّ الهمم والعامليّن في مجال رعايتهم، تحت عنوان "اعرف" في مكتبة مصر العامّة بدمياط، وذلك بالتعاون مع جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذويّ الهمم.

وأوضحت محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، أنها سعيدة بهذا التعاون مع جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذوي الهمم، وبحضور الدكتورة نجوى جمعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

وتضمّنت الندوة، استعراض شامل لأنشطة الجمعية بشكل عام، وإطلاق برامج الأولمبياد الخاص المصري، والصديق الأمثل وتطوير مدارس التربية الفكرية، ودعم المدارس التابعة لجمعية الرعاية المتكاملة، ودعم مدارس الدمج، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحيّة.

بينما عرضت محافظة دمياط، البرامج التي تمّ تنفيذها، مثل برنامج الرعاية الصحيّة "كلنا معاك" المُنفذّة عام 2020، و تم خلاله توقيع الكشف الطبيّ على 156 من ذويّ الهمم، بإلإضافة إلى توفير العلاج والنظارات الطبية، وسماعات الأذن لعدد آخر من الحالات.